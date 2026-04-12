Rete di Bulgheroni al 96′, il Como Primavera vince a Vicenza

In attesa della sfida tra Como e Inter di questa sera allo stadio Sinigaglia (ore 20.45) c’è un Como che si gode il primo posto nella sua classifica. E’ la formazione che partecipa al campionato Primavera 2, che è in testa al gruppo A in campionato con quattro punti di vantaggio sul Lecco e ben dieci sul Modena. Formazione che, al pari di tutte quelle del settore giovanile lariano, scende in campo con linee guida ispirate da Cesc Fabregas, allenatore della prima squadra. Il tecnico è Daniele Buzzegoli.

L’ultima perla ieri a Vicenza, con il successo per 3-2 contro i biancorossi, con rete decisiva al 96′. Nel primo tempo, dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, il lariano Kristiāns Mežsargs ha ristabilito la parità poco prima dell’intervallo, su assist di Cristian Mazzara. Nella ripresa il Vicenza è tornato di nuovo avanti, ma Levente Bősze ha segnato il gol del 2-2, con Mazzara autore del suo secondo assist di giornata. Il sorpasso dei biancobù in piena Zona Cesarini. Al 96’, Lorenzo Bonsignori ha servito l’assist per Italo Bulgheroni, che di testa ha trovato la rete decisiva.

Nel prossimo turno i lariani ospitano il Venezia.