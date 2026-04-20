A Fino Mornasco la commemorazione del brigadiere Di Maria a 50 anni dalla morte in servizio

Commemorazione oggi alla stazione carabinieri di Fino Mornasco del brigadiere Roberto Di Maria, nel cinquantesimo anniversario della sua morte, avvenuta a soli 29 anni per le gravi ferite riportate nel tentativo di sventare una rapina. Il 20 aprile 1976, da comandante della stazione carabinieri di Fino Mornasco, era intervenuto per un allarme al Banco Ambrosiano di via Garibaldi. Quattro rapinatori armati, per fuggire dopo un colpo, hanno aperto il fuoco colpendo a morte il brigadiere Di Maria. Con decreto del Presidente della Repubblica datato 21 marzo 1977, è stata conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria.