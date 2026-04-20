La semifinale Inter-Como affidata a Sozza, Colombo designato per Atalanta-Lazio

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Massimo Moscardi

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Como Inter Coppa Italia
La semifinale di andata tra Como e Inter è terminata 0-0 (foto Roberto Coloombo)

Un arbitro di Seregno per la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, che si gioca domani alle 21 a San Siro. Il match è stato affidato infatti a Simone Sozza. L’ultima sua designazione con i lariani nel campionato 2024-2025 per la sfida tra Lecce e Como, terminata 3-0 per i biancoblù.
A San Siro Sozza sarà affiancato dagli assistenti Alessio Berti e Dario Cecconi. In sala Var opereranno Daniele Doveri e Federico La Penna.

Como in campo anche a Bergamo per Atalanta-Lazio, l’altra semifinale di Coppa (andata 2-2): l’arbitro sarà infatti il lariano Andrea Colombo.

Andrea Colombo