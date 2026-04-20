Droga al Monumento ai Caduti, sanzionati dalla polizia due immigrati

Droga al Monumento ai Caduti, la polizia di Stato, durante i controlli nel fine settimana ha sanzionato un 33enne dell’Afghanistan e un 39enne marocchino per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Gli agenti hanno potenziato la sorveglianza nelle zone più frequentate con la bella stagione.

Il 33enne, risultato irregolare in Italia, è stato trovato in possesso di 4,5 grammi di droga. Il marocchino aveva nella tasca della camicia dosi di hashish. Oltre alla sanzione, il 33enne dovrà regolarizzare la sua posizione sul territorio.