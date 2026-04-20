L’impatto della guerra in Iran, l’allarme delle province lombarde: “A rischio la chiusura di molte opere anche PNNR”

“La crisi internazionale mette a rischio la chiusura di molte opere anche PNNR”: l’allarme arriva dalle province lombarde. Si è svolta questa mattina a Villa Gallia la riunione del Consiglio Direttivo dell’Unione delle Province della Lombardia presieduto dal presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio.

“La situazione rischia di aggravarsi sensibilmente nel 2026, – ha spiegato Santambrogio – proprio in corrispondenza con la prevista chiusura degli importanti ed impegnativi progetti finanziati dal PNNR”.

Il conflitto in corso da marzo nel Golfo Persico sta provocando effetti devastanti sull’economia mondiale, con pesanti ripercussioni sul reperimento dei materiali e l’aumento dei prezzi. L’allarme è stato lanciato in queste settimane anche dai costruttori edili, che hanno parlato di “prezzi alle stelle” delle materie prime e appalti a rischio sia per le opere in fase di realizzazione sia per quelle future.

“Nel territorio comasco, le opere finanziate dal PNRR rappresentano un’occasione strategica irripetibile per modernizzare le nostre infrastrutture, a partire da scuole ed edifici pubblici. – ha sottolineato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Le criticità emerse in alcuni cantieri derivano da fattori imprevisti e non imputabili alle amministrazioni locali. Stiamo rispettando i cronoprogrammi, ma l’incremento dei costi e le difficoltà di approvvigionamento richiedono un monitoraggio costante e misure di salvaguardia adeguate. Per questo è indispensabile assicurare continuità nei finanziamenti e una maggiore flessibilità procedurale, a tutela di interventi attesi da anni dalle comunità che rappresentiamo.”

“Dobbiamo monitorare attentamente la situazione a livello nazionale e regionale, – ha detto Santambrogio – soprattutto in relazione agli investimenti da completare ed avviare per strade e scuole. In particolare abbiamo deciso di avanzare una richiesta urgente di nuovi finanziamenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, – ha concluso – per contenere le spese per il costo delle bollette”.

All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale Alessandro Fermi, al quale il presidente Bongiasca ha affidato le richieste delle Province lombarde per la giunta regionale.