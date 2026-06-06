Asfaltature e lavori sulle strade di Como: traffico in tilt, prorogato il cantiere in via Oltrecolle

Asfaltature e interventi alla rete elettrica mandando in tilt la viabilità cittadina. Molti i cantieri aperti sulle strade di Como e durante l’estate aumenteranno. Disagi maggiori segnalati in via Oltrecolle, arteria fondamentale che collega il capoluogo lariano all’Erbese e ai comuni limitrofi. E chi ogni giorno la percorre è costretto ad armarsi di pazienza almeno fino alla fine di giugno.

Prorogati i lavori in via Oltrecolle, gli automobilisti: “Tempi di percorrenza folli”. Rapinese: “Un lavoro grosso che disturba, ma abbiamo le mani legate”

Come messo nero su bianco nelle carte di Palazzo Cernezzi, il senso unico alternato nelle vie Oltrecolle, Muggiò, Baserga è prorogato fino al 30 giugno. I lavori vengono invece interrotti il sabato, la domenica e durante le festività, ma resta un disagio non di poco conto se si considera che la zona è di per sé già particolarmente congestionata. Molte le segnalazioni di automobilisti in balia del traffico, che è spesso paralizzato sia in discesa sia in salita. “I lavori non sono adeguatamente segnalati per chi proviene da Lecco ed Erba, che – se venisse preallertato – utilizzerebbe strade alternative”, spiega un telespettatore. C’è chi perde ore in coda, accumulando ritardi a scuola o sul posto di lavoro, e chi parla di “tempi di percorrenza folli, con un fiume di veicoli fermi da Lipomo e a salire dal ponte dei Lavatoi”.

Sulla questione, in diretta su Etv, è intervenuto anche il sindaco Rapinese. “Ci sono lavori che non dipendono dall’amministrazione comunale e questo è uno di quelli. Abbiamo le mani legate e non possiamo non consentirli, anche se fastidiosi”, spiega il primo cittadino, riconoscendo che si tratta di “un lavoro grosso che disturba tantissimo”.

Cominciano i lavori di asfaltatura in diverse zone della città. Strada ancora chiusa in via della Conciliazione e in via Sebenico

Intanto, fa sapere ancora il sindaco, i lavori in Valfresca da oltre mezzo milione di euro sono terminati. E non è tutto: quest’estate, non appena finiranno le scuole, saranno una quarantina i cantieri sulle strade della città. “La prossima settimana – aggiunge – emetteremo 2 milioni e mezzo oltre a iva di piano di asfaltature. Ed è solo una parte. Ma ora si fa sul serio”. E così, come già indicato nei documenti del Comune, per lavori di asfaltature in diverse vie della città – tra Lora, Camnago Volta, Sagnino, Tavernola e Ponte Chiasso – da lunedì e fino alla fine del mese, dalle 9 alle 17 è previsto il senso unico alternato regolato da movieri.

Prorogata anche la chiusura della strada in via della Conciliazione, nel tratto tra l’ingresso del parcheggio e via Polano, e in via Sebenico, dal 15 giugno al 31 luglio, per lavori alla rete fognaria.

Disagi in via Sant’Abbondio per un mese

Occhi puntati, infine, su via Sant’Abbondio, dove da lunedì chiude la corsia di marcia in discesa nel tratto compreso tra via Regina Teodolinda e viale Roosevelt.

L’intervento, necessario per la riqualificazione della rete e gli allacci dell’acquedotto, da cronoprogramma dovrebbe terminare il prossimo 10 luglio.