Scatta il Rally Valle Intelvi 2026, oggi le prime prove. Chiusura strade, tutti gli orari

Scatta nel pomeriggio di oggi l’edizione 2026 Rally della Valle Intelvi. L’evento è organizzato da Aci Como, che è a capo dell’organizzazione curata insieme a Valle Intelvi Corse e Asd Rally dei Laghi. In programma ben dieci prove cronometrate per un totale di sessantun chilometri e ottocento metri di tratti cronometrati.

La corsa, alla sua diciottesima edizione, è distribuita in due giornate. Oggi, sabato 6 giugno dopo la partenza da San Fedele, alle 16.30, sono in programma sei tratti cronometrati sui percorsi Lanzo (alle 16.44 e alle 21.11), “Laino-Tèllero” (alle 17.09 e alle 21.36) e “Pigra-Blessagno” (alle 17.51 e alle 22.18).

Dopo il riordino notturno a San Fedele, la chiusura nella giornata di domenica con quattro prove speciali, l’ “Alpe Grande” (alle 9.28 e alle 13.58) e l’”Argegno-Schignano-Cerano” (alle 10.06 e alle 14.36). La conclusione con l’arrivo alle 15 a San Fedele Intelvi in piazza Carminati. Il parco assistenza sarà allestito a Porto Letizia a Porlezza.

Al rally sono iscritti in totale 69 equipaggi.

Uno sguardo alla storia. La prima edizione della corsa è stata nel 1985, con il successo di Volpato-Ausenda e l’organizzazione a cura dello storico promoter intelvese Enrico Manzoni, scomparso nel 2020. Tra i vincitori, Enrico Gelpi, attuale presidente di Aci Como e altri nomi noti del motorsport comasco come Massimo Pigoli e Carlo Galli. Poi l’interruzione nel 1990 e la ripresa nel 1999 con le vittorie, tra gli altri, dei lariani Simone Panizza, Simone Gandola e Marco Roncoroni.

Dopo un ulteriore stop la manifestazione è ripartita nel 2022 ed è ora valevole per la Coppa Rally di Zona 3 e la Lombardia Cup.

Chiusura strade sabato 6 giugno



SHAKEDOWN “Monte Crocione” dalle 8.30 alle 13

Dal civico N. 70 di via Fratelli Terragni in territorio di Castiglione d’Intelvi salendo poi per via

Case Sparse in località Alpe Grande (ponte prima del parcheggio) bivio per Orimento in zona

di San Fedele Intelvi per un totale di km 2,2



P.S. 1-4 “Lanzo ” dalle ore 15.45 alle 18.45 e dalle 20.10 alle 23.10

S.P.13 dal bivio per Ramponio (che resta libero) in direzione Lanzo Intelvi sempre su S.P.13,

rotonda in Lanzo Intelvi su S.P.13 sino ad incrocio con via Tiboni (il bivio resta libero) per un

totale di km. 3,3



P.S. 2–5 “Laino-Tellero” dalle ore 16.15 alle 19.15 e dalle 20.40 alle 23.40

Da Laino bivio via Matteotti/via S. Rocco/via Cesare Bonardi fino a Ponna Superiore e poi via

ai Monti in direzione di Pigra sino all’inizio dello sterrato in Comune di Ponna per un totale di

Km. 10,3. La S.P.14 da Claino con Osteno a San Fedele Intelvi resta libera.



P.S. 3–6 “Pigra-Blessagno” dalle ore 16.50 alle 20 e dalle 21.20 alle 00.20

Da bivio per via Campo Sportivo (che resta libero) in Comune di Pigra scendendo per via

Militare e poi per S.P.13 sino al Comune di Blessagno percorrendo via XX Settembre e poi via

San Fedele fino alla Frazione di Lura incrocio via Selva (che resta libero) per un totale di Km.

5,5

Chiusura strade domenica 7 giugno

P.S. 7-9 “Alpe Grande” dalle ore 8.20 alle 11.30 e dalle 12.50 alle 15.50

Da via Monte Generoso (ultimi 400 metri prima di via Case Sparse-Zona Meriggio), poi via

Case Sparse in località Alpe Grande (ponte dopo Parcheggio) bivio per Orimento in territorio di

San Fedele Intelvi scendendo per via Fratelli Terragni ed S.P.15 (via San Rocco) sino all’incrocio

con S.P.15D per Veglio in Comune di Castiglione d’Intelvi per un totale di km 6,3



P.S. 8 – 10 “Argegno-Schignano-Cerano” dalle ore 9 alle 12 e dalle 13.20 alle 16.20

S.P.15 da incrocio con località Castello di via Schignano in Comune di Argegno salendo verso

Schignano fino a via Roma nel Comune di Schignano e poi verso Cerano fino al civico 77 di via

Roma nel Comune di Cerano per un totale di Km. 7,8