Stop ai treni fino al 5 luglio sulla Como-Molteno-Lecco. Previsti bus sostitutivi

Stop ai treni sulla Como-Molteno-Lecco da domani e fino al 5 luglio prossimo. L’interruzione è necessaria per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione della rete ferroviaria che saranno svolti da Reti Ferroviarie Italiane. Sarà interrotta la circolazione ferroviaria fra Triuggio e Lecco, sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco, e sarà sospeso il servizio sulla Como-Molteno-Lecco.

I passeggeri potranno utilizzare un servizio di bus sostitutivi, che prevede corse per 57mila chilometri. Saranno inoltre possibili itinerari alternativi in treno. Nelle stazioni di Triuggio e Lecco saranno presenti operatori dedicati per l’assistenza ai viaggiatori. Le informazioni sugli orari di treni e bus sono disponibili nella sezione “Cantieri” su trenord.it e App Trenord, su cui saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.

Sulla linea S7 i treni circoleranno fra Milano e Triuggio; fra Triuggio e Lecco sarà attivo un servizio sostitutivo su bus. Sulla linea Como-Lecco circoleranno bus sostitutivi fra Como Camerlata e Molteno; fra Molteno e Lecco i viaggiatori potranno utilizzare i bus sostitutivi già attivi per la linea S7.

Da e per Como Camerlata i passeggeri potranno spostarsi sulle corse della linea S11, che collega la stazione a Como San Giovanni, o della linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago.

Nel corso del 2026, la linea S7 sarà poi interessata da un ulteriore cantiere: per lavori connessi alla realizzazione di Pedemontana, dal 7 settembre per un anno sarà sospesa la circolazione dei treni fra Triuggio e Villasanta.