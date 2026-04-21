Achille Cauli, bomber del Como Under 17, convocato in Nazionale

Il bomber della squadra Under 17 del Como, Achille Cauli, convocato nella Nazionale di categoria. Il giocatore biancoblù è con gli azzurrini che sfideranno la Danimarca Under 16 in due amichevoli: la prima andrà in scena, questa sera, martedì 21 aprile, alle ore 20.30 allo stadio comunale “Torquato Bresciani” di Viareggio; la seconda si giocherà invece venerdì 24 aprile alle 11 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

La chiamata è giunta dopo che lo stesso Cauli è andato a segno nella vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Un successo che ha regalato al Como Under 17 la qualificazione ai playoff del campionato con un turno di anticipo.

L’attaccante classe 2010 si sta rendendo protagonista di una stagione molto positiva, caratterizzata dal passaggio dalla formazione Under 16 a quella Under 17, dalla firma sul suo primo contratto da professionista e dalle prime chiamate da parte delle Nazionali Giovanili italiane.