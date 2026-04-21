Primo assaggio di campagna elettorale, Fratelli d’Italia detta l’agenda e lancia “Como merita di più”

Un primo reale assaggio di campagna elettorale arriva dal centrodestra comasco sebbene ancora non sia stato individuato il candidato sindaco pronto ad affrontare Alessandro Rapinese. “Como ha bisogno di una visione. Non di interventi episodici o di decisioni calate dall’alto, ma di un progetto chiaro, condiviso e all’altezza delle sue potenzialità” con queste parole Stefano Molinari e Alessandro Nardone, rispettivamente presidente Provinciale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia annunciano la nascita del ciclo di incontri pubblici dal titolo “Como merita di più”: un percorso di confronto sui temi centrali turismo, periferie, mobilità, parcheggi, sport, terzo settore, giovani e cultura. Il primo appuntamento è fissato per il 4 maggio alle 20.30 allo Yacht Club di Como poi si proseguirà con due incontri a giugno (il 4 e il 18) e uno a luglio (il 9)

Di volta in volta saranno coinvolte e invitate a partecipare associazioni di categoria, sportive e culturali, enti del terzo settore e cittadini, con l’obiettivo di aprire un confronto ed elaborare le proposte che Fratelli d’Italia condividerà con gli alleati del centrodestra per la costruzione del programma in vista del 2027.

“In una fase in cui la città appare sempre più priva di direzione e chiusa al dialogo, diventa necessario riportare al centro metodo, competenza e capacità di visione”. Spiegano gli esponenti di Fratelli d’Italia.

“L’obiettivo – concludono – è costruire una piattaforma programmatica solida, capace di tenere insieme sviluppo economico, qualità della vita, identità e attrattività. La nostra città ha tutte le caratteristiche per essere protagonista, ma senza una guida all’altezza rischia di restare ferma e subire i cambiamenti, anziché governarli”.

Primo assaggio di campagna elettorale

Fratelli d’Italia lancia “Como merita di più”