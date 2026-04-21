Ciclismo giovanile, sabato ad Alzate il 9° Trofeo Bcc Brianza e Laghi

Sabato prossimo, 25 aprile, il ciclismo giovanile su strada sarà protagonista ad Alzate Brianza, in una giornata che vedrà il locale Gruppo Sportivo impegnato nell’organizzazione del nono Trofeo Bcc Brianza e Laghi, riservato alle categorie Esordienti e Allievi.

Il programma

ESORDIENTI

-Gara Esordienti 1° Anno alle ore 9; quattro giri per 27.60 chilometri.

La corsa è valevole come Campionato Provinciale di Como e come 3° Prova del 16° Criterium di Lecco

-Gara Esordienti 2° Anno alle ore 10; cinque giri per 34.50 chilometri

La corsa è valevole come Campionato Provinciale di Como e come 3° Prova del 16° Criterium di Lecco

ALLIEVI

-Gara Allievi alle ore 15; quattro giri iniziali più quattro giri finali con salita per 57.60 chilometri



