Granfondo “Il Lombardia” dal Comasco alla provincia di Bergamo

Da Cantù a Bergamo. La Granfondo “Il Lombardia” si sposta in terra orobica. Appuntamento fissato per domenica 11 ottobre, il il giorno dopo il Giro di Lombardia dei professionisti. Oggi la presentazione a Bergamo, la città che ospiterà la partenza della “classica delle foglie morte”, sabato 10 ottobre, mentre l’arrivo dovrebbe essere a Como. Ma del traguardo e del percorso completo gli organizzatori di Rcs Sport parleranno più avanti.



Per quanto riguarda la Granfondo, dedicata a Felice Gimondi, si sa già tutto: lunghezza di 195 chilometri, partenza e arrivo sempre a Bergamo con passaggi sulle ascese di Valcava, Miragolo San Salvatore e Passo Salmezza. L’arrivo sarà a Colle Aperto nella città alta appena dopo l’ultima asperità (classica anche per i professionisti) della Boccola con il suo acciottolato e le pendenze che raggiungono il 12%.



Negli ultimi anni questo evento ha avuto come base Cantù e percorso nel Triangolo Lariano, con il Ghisallo e Sormano come principali salite.

Ora questo cambio di tracciato: “Siamo felicissimi ed orgogliosi di avere Bergamo protagonista non solo della classica-monumento del sabato, ma anche della Gran Fondo Felice Gimondi di domenica” ha detto Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di Rcs Sports & Events: “Daremo vita ad un format unico e distintivo che unisce e riunisce tifosi ed amatori in un’unica passione, quella per lo sport ed in particolare per il ciclismo. La gara del sabato viene trasmessa in 200 paesi nel mondo, con un’audience di oltre 25 milioni di persone che garantisce grande visibilità al territorio, rafforzandone l’identità e che, anche grazie ai numerosi partecipanti della Granfondo di domenica, favorisce una ricaduta economica stimata in 50 milioni di euro. Un’opportunità unica che siamo felici di condividere con i nostri partner, che ringraziamo di cuore”.

Il tracciato 2026

Le immagini della presentazione a Bergamo