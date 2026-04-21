Tentata truffa ad anziani con “chiamate shock”, arrestato un 47enne ceco

In Canton Ticino arrestato un 47enne cittadino ceco. L’uomo è sospettato di aver preso parte a una truffa ai danni di anziani, con le cosiddette “chiamate shock”, commessa a Biasca.

La celere segnalazione dei famigliari di una vittima alla Centrale comune d’allarme, gli accertamenti subito avviati e la prontezza delle pattuglie attive sul territorio hanno permesso di intercettare l’uomo della Repubblica Ceca mentre si allontanava a bordo di un taxi. Il fermo è avvenuto in territorio di Bellinzona e la refurtiva è stata recuperata. Il dispositivo ha visto il coinvolgimento anche della Polizia Città di Bellinzona.

Il modo di operare ricalca quello evidenziato a più riprese in passato nelle sue numerose varianti. In questo caso gli autori, spacciandosi per una persona attiva in campo medico, hanno richiesto con insistenza alla vittima un’importante somma di denaro, necessaria a coprire le cure di un congiunto affetto da una grave malattia. Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione (poche ore vista la paventata serietà della situazione), i truffatori hanno messo pressione per farsi consegnare il denaro a disposizione e gli averi custoditi in casa (denaro contante e diversi oggetti preziosi).

Le indagini dovranno ora chiarire un eventuale coinvolgimento del 47enne in altri raggiri tentati o messi a segno recentemente sul territorio cantonale. L’ipotesi di reato è di ripetuta truffa. L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.