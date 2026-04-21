Stasera Inter-Como. Ludi: “A San Siro per scrivere un’altra pagina di storia”

Tutti carichi in vista della trasferta di questa sera a San Siro. Il Como è impegnato contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia. All’andato al Sinigaglia il primo confronto è terminato 0-0. Fischio d’inizio alle 21, arbitra Simone Sozza di Seregno.

La partita è stata presentata da Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como. “Questo match rappresenta, secondo me, una bellissima pagina di storia per il club, per tutta la città di Como e per i nostri tifosi. Per noi resta comunque una gara da affrontare con la solita mentalità, con l’obiettivo di vincere, conquistare la finale e scrivere così un’altra pagina di storia”.

“Sarà una sfida molto intensa e ragionata. Noi dobbiamo essere la squadra che siamo stati in questi mesi: un gruppo che ha voglia di meravigliare, di sorprendere, di divertirsi e di creare entusiasmo tra compagni, staff e tifosi – ha aggiunto Ludi – Mi aspetto una bella partita, durante la quale i ragazzi potranno godersi la cornice e vivere fino in fondo questo traguardo storico. Dal punto di vista emotivo, affronteremo la gara con serenità, entusiasmo, energia positiva e consapevolezza, perché questa è la nostra identità”.