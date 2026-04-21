Museo Barca Lariana, presentato il progetto vincitore del bando di Fondazione Cariplo

Presentato nella sede della Camera di Commercio di Como il progetto “Le barche raccontano” della Fondazione Museo Barca Lariana, vincitore del bando “Valore della cultura 2025” di Fondazione Cariplo.

Un viaggio narrativo che accompagna il visitatore del museo di Pianello del Lario in un percorso espositivo arricchito da nuovi pannelli e installazioni multimediali. Il progetto si sviluppa su sette nuclei tematici dedicati a famiglie che hanno contribuito, in modo determinante, alla storia della nautica, dell’industria e dell’innovazione italiana.

“Il progetto ‘Le Barche Raccontano’ interpreta in modo pienamente coerente gli obiettivi del bando di Fondazione Cariplo, che sostiene iniziative capaci di innovare i luoghi della cultura, rafforzarne il ruolo educativo e accrescerne l’impatto sui territori. – ha dichiarato Enrico Lironi, consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo – L’intervento valorizza il patrimonio del Museo Barca Lariana attraverso un rinnovato modello narrativo, rendendolo più accessibile e coinvolgente per pubblici diversi, con una particolare attenzione alle scuole e alle famiglie. Il Museo rappresenta inoltre una realtà di grande rilevanza e unicità, non solo a livello territoriale, ma anche regionale e nazionale”.

Il progetto contribuirà al principale obiettivo strategico della Fondazione: raddoppiare il numero di visitatori annuali entro il 2030, anche con il coinvolgimento delle scuole.

Per questo è stato attivato un partenariato con ASF Autolinee, che consentirà di ridurre fino al 50% i costi di trasporto per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado delle province di Como, Lecco, Sondrio, Varese, Milano, Monza e Brianza.