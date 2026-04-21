Torneo Stefano Gosetto 2026, festeggia l’Ungheria

Vittoria ungherese al 37° Torneo Internazionale “Stefano Gosetto” di hockey su ghiaccio: vittoria per Mac Budapest Blue, seguita da Ech Bern 96 e Mac Budapest Red.

Per due giornate, 140 giovani atleti Under 11 provenienti da tutta Europa hanno dato vita a un torneo intenso, onorando al meglio la memoria di Stefano Gosetto, figura amatissima dell’hockey comasco, morto in un incidente nel 1985.

La classifica finale ha visto trionfare Mac Budapest Blue, seguita da ECH Bern 96 e Mac Budapest Red, a completare un podio di altissimo livello. A seguire, nell’ordine: Beo Young Yetis, Luzern, Milano Devils Black, Hockey Como, Rivers, Ksc Küssnachter, Nordwest United, Mac Budapest Yellow, Strasbourg White, Strasbourg Black e Milano Devils White.

Durante la cerimonia sono stati consegnati anche i premi speciali: il riconoscimento come miglior portiere – Memorial Alfredo Luraghi – è stato assegnato al goalie del Bern 96, premiato da Fabio Sguazzero, mentre il Premio Fair Play – Mario Turconi è stato attribuito all’HC Luzern, con consegna da parte di Patrizia Turconi.

Alle premiazioni ha partecipato Santino Stillitano, portiere della Nazionale di Sledge Hockey, reduce dalle Paraolimpiadi di Milano Cortina 2026.