Crans Montana, Bertolaso: “Nessun costo per le famiglie per le cure in Svizzera”

“Le famiglie non dovranno sborsare un euro per le cure in Svizzera”. L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso interviene dopo che alcuni dei feriti nel rogo di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, hanno ricevuto la fattura delle spese sanitarie.



Della situazione si sta occupando anche l’ambasciata italiana a Berna. “Le autorità cantonali hanno sempre detto che nulla è dovuto dalle famiglie italiane e quindi le spese di cura dei feriti sono a carico delle autorità locali – ha spiegato l’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado – Chiederò comunque chiarimenti e ho già fissato un incontro per il 24 aprile prossimo con il presidente del governo del Vallese Mathias Reynhard”.



L’assessore regionale Bertolaso intanto ha fatto il punto anche sulle condizioni dei ragazzi italiani ustionati in modo gravissimo nell’incendio e ancora ricoverati. Tra loro anche un 15enne comasco che, oltre alle ustioni, ha riportato gravi danni alle vie respiratorie.