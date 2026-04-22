Achille Cauli, rete con la Nazionale Under 16

Il bomber Achille Cauli, prodotto del vivaio del Como, si è confermato anche in Nazionale.

Mentre la prima squadra biancoblù era in campo a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia, Cauli ha giocato e segnato con la Nazionale Under 16. L’attaccante è entrato in campo dalla panchina nel secondo tempo nel match contro la Danimarca. Dopo aver colpito la traversa, pochi minuti dopo ha segnato l’ultimo gol della partita, fissando il risultato sul 4-4.

Achille Cauli è ancora in Toscana con il gruppo degli azzurrini: l’Italia Under 16 è infatti attesa da una seconda sfida con la Danimarca, che si giocherà venerdì 24 aprile alle 11 al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.