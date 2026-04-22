Lo Snodo, incontri per i giovani del comasco. Al via un ciclo di confronti tra associazioni giovanili

Secondo i dati Eurostat, quasi 1 giovane europeo su 2 tra i 15 e i 29 anni partecipa ogni anno ad azioni di cambiamento sociale. Da qui nasce l’iniziativa di Lo Snodo, l’associazione della stazione di Erba, che nelle prossime settimane ha organizzato 2 incontri con altre realtà giovanili del comasco. Il primo è domani, per fare rete e ragionare su possibili collaborazioni.

Il primo interlocutore è Binario 24, un progetto giovanile nato alla stazione di Olgiate che punta allo stesso obiettivo, dare ai ragazzi un luogo fisico dove incontrarsi e costruire iniziative. La scelta non è casuale. I 2 progetti condividono un’origine comune, entrambi nati da un investimento di Fondazione Cariplo, e la stessa idea di fondo, trasformare una stazione ferroviaria in uno spazio vissuto capace di generare partecipazione attiva.

Simone Pelucchi, presidente di Lo Snodo, sottolinea che mettere in relazione realtà diverse significa valorizzare l’esperienza di ciascuno e aprire nuove opportunità per il territorio, in un confronto da cui tutti escono arricchiti.

Il 4 giugno sarà invece la volta della Consulta giovani di Appiano Gentile, un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 35 anni che affianca il comune per portare nuove idee sul territorio. Un modello più legato alle dinamiche comunali rispetto a Binario 24, ma con la stessa attenzione al ruolo attivo dei giovani.