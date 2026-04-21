Follia al ristorante in centro: insulti al personale, calci e pugni ai poliziotti. Coppia in arresto

A cena con il compagno nel ristorante dell’ex fidanzato, a Como, in via Muralto, una 24enne residente in città ha creato il caos durante la cena. La coppia avrebbe disturbato e insultato i presenti. Il ragazzo, 26enne milanese, si sarebbe all’improvviso tolto la maglia. I due, visibilmente alterati, sarebbero poi arrivati ad aggredire una cameriera. Il titolare ha segnalato la situazione e nel locale in via Muralto è intervenuta la polizia. I due fidanzati hanno aggredito con calci e pugni anche gli agenti.

La 24enne ha graffiato una poliziotta e poi, una volta portata sull’auto di servizio, ha danneggiato il vetro. In questura, entrambi hanno continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e minaccioso. “Vi ammazzo”, hanno ripetuto, dando testate contro il muro, danneggiando la cella di sicurezza e rivolgendo ulteriori offese agli agenti.

Sono stati entrambi arrestati per violenza, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali, oltre che denunciati per danneggiamento e sanzionati amministrativamente per ubriachezza. Per gli agenti, traumi in un caso al polso, due alle dita, uno al ginocchio e una alla mano, oltre a graffi al viso.