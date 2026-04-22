Lucas Da Cunha: “Volevamo offrire la finale ai nostri tifosi, abbiamo dato tutto”

Amarezza ma anche grande voglia di regalare gioie ai tifosi lariani. Dopo la sconfitta a San Siro nella semifinale di Coppa Italia – e la conseguente esclusione dal torneo – il capitano del Como Lucas Da Cunha si è rivolto ai tifosi attraverso la sua pagina Instagram.

Il messaggio di Da Cunha

Purtroppo ieri l’avventura in Coppa Italia è finita per noi.

Ci sarebbe piaciuto tanto offrirvi questa finale, ma abbiamo dato tutto.

Grazie a voi per essere sempre al nostro fianco e per sostenerci costantemente.

Testa alta e si riparte per concludere questo finale di stagione nel migliore dei modi.

Forza Como sempre