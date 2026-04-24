Fuori strada con la moto, salvato 15enne appeso a un albero a oltre 10 metri di altezza

Un ragazzo di 15 anni ha perso il controllo della moto questa mattina poco dopo le 8 a Lezzeno, sulla strada provinciale Lariana. Il mezzo è uscito di strada ed è caduto in un dirupo, mentre il ragazzo è rimasto aggrappato a un albero a circa quattordici metri sotto la strada. Subito sono stati attivati i soccorsi. L’elicottero del 118 non poteva effettuare il recupero in verticale causa vegetazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Como con l’autoscala e, da terra, gli operatori del soccorso alpino che hanno recuperato il giovane con la barella e lo hanno poi affidato al personale sanitario. E’ stato portato al Sant’Anna e fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.