Villa Gallia, intitolata al professor Emilio Russo la nuova sala polifunzionale. I figli: “Sarebbe stato orgoglioso”

Intitolata al professor Emilio Russo la nuova sala polifunzionale di Villa Gallia: è stato deciso all’unanimità nel corso dell’ultima seduta del consiglio provinciale.

Intitolata a Emilio Russo la nuova sala polifunzionale di Villa Gallia

Storico esponente della sinistra comasca, Russo è stato per decenni professore di storia e filosofia al liceo Giovio. Morto nel 2020, aveva ricoperto nel corso della sua carriera anche la carica di consigliere provinciale, un legame che oggi viene idealmente rinnovato. “Emilio Russo è stato professore e uomo pubblico e in entrambi i ruoli ha lasciato un segno“, ha commentato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. “Abbiamo pensato che uno spazio dedicato alla conoscenza e al confronto fosse il luogo più autentico per custodire la sua memoria – sottolinea Bongiasca – Il fatto che il suo primo incarico amministrativo sia stato proprio quello di consigliere provinciale – conclude – rende questo riconoscimento ancora più significativo”.

“Sarebbe stato molto orgoglioso e felice che la scelta non sia caduta su una sala soltanto “museale”, ma su uno spazio multimediale, vivo, che potrà ospitare studenti e attività formative”, è il commento dei figli Paolo Emilio e Claudio Russo. La nuova sala di Villa Gallia, sede della Provincia di Como, sarà operativa nelle prossime settimane ed è progettata come uno spazio moderno e flessibile, adatto sia alla formazione sia alle attività istituzionali.