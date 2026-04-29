Regina, interventi di allargamento delle strettoie: convenzione tra Anas, Provincia di Como e Comuni

Statale Regina, dopo la sperimentazione fallita dei semafori a tempi fissi con senso unico alternato, Anas e gli altri enti coinvolti, Provincia e comuni interessati, per risolvere il problema della congestione del traffico sull’arteria che si affaccia sul Lago di Como ora puntano tutto sugli interventi di allargamento delle strettoie già annunciati ai diversi tavoli istituzionali.

Se ne parla da mesi e un intervento, quello davanti a Villa Balbiano, è già stato realizzato, ma ora arriva un altro passaggio burocratico che fa compiere un piccolo passo avanti per la realizzazione degli altri. La Provincia di Como ha infatti approvato la convenzione con Anas e i comuni di Colonno, Sala Comacina, Tremezzina, Menaggio e Carlazzo “per la definizione e ripartizione funzionale e di messa in sicurezza della Statale Regina”.

I comuni coinvolti sono quelli caratterizzati dalle strettoie all’interno dei centri abitati che spesso, soprattutto durante la stagione turistica, provocano ingorghi e lunghe code a causa dell’incrocio tra mezzi pesanti o autobus o anche soltanto tra camper. Criticità che – come recita la convenzione stessa – si sono ulteriormente aggravate con l’avvio nel 2021 del cantiere della Variante della Tremezzina.

La convenzione arriva dopo i sopralluoghi congiunti sulla Statale effettuati lo scorso 15 dicembre, in cui sono state analizzate le principali criticità e individuate specifiche ipotesi di intervento.

Nel Comune di Colonno, ad esempio, viene valutata la possibilità di arretramento dello spigolo del fabbricato delle Poste, oltre alla realizzazione di un marciapiede di collegamento tra il centro del paese e il cimitero. A Sala Comacina l’intervento prevede l’arretramento della recinzione in pietra di un’abitazione, mentre in Tremezzina è previsto l’allargamento stradale del tratto di Statale Regina di fronte al municipio di Lenno.

Gli interventi saranno realizzati e interamente finanziati da Anas e i progettisti sono attesi lunedì a Villa Saporiti per la presentazione delle proposte che stanno redigendo. Ancora nessuna certezza sui tempi di realizzazione, visto che per molti interventi è necessario l’accordo con i privati e l’autorizzazione della Soprintendenza. Intanto la stagione turistica è entrata nel vivo e, nonostante l’ordinanza in vigore, è concreto il rischio di un’altra estate soffocante per gli automobilisti che percorrono la Regina e per i residenti.