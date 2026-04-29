Un film dedicato a Carlo Recalcati, la “prima” il 12 maggio a Cantù

Il 12 Maggio alle 21 a Cantù, al Cineteatro Fumagalli, è in programma la prima proiezione itinerante del film documentario “Per Tutti Charly” dedicato alla leggenda del basket Italiano ed ex commissario tecnico della Nazionale azzurra Carlo Recalcati, scritto e prodotto da We for You Events&Communication di Alessandro Nava con la regia di Fabio Villoresi.

Una “prima” cinematografica che vedrà sullo schermo il protagonista nel suo 80° anno di vita raccontarsi nei luoghi che ha vissuto e che lo hanno reso celebre, a partire dalla città brianzola arrivato all’età di 17 anni e dove ancora oggi vive insieme alla sua famiglia.

Il film adotta una modalità di racconto immersiva ed emozionale, attraverso un intreccio di filmati d’archivio e testimonianze, scene inedite ed aneddoti raccontati non solo dal tecnico ma anche dai protagonisti che hanno fatto parte del suo percorso. Il cast vede la partecipazione speciale di Federico Buffa, ex agente di Recalcati, che racconta il protagonista nelle sue fasi iniziali come allenatore e giocatore. Poi una carrellata di icone del basket come Dan Peterson, Bob Morse, Roberto Allievi, Pierluigi Marzorati, Fabrizio Della Fiori, Antonio Farina, Franco Meneghel, Roberto Natalini e Flavio Carera. Storie di vita come la crescita di Hugo Sconochini a Reggio Calabria ed amicizie durate nel tempo con Alexsander Volkov e Pace Mannion. Saranno ricordati i tre scudetti di Charly vinti da allenatore, vedono la partecipazione di Andrea Meneghin, Giacomo Galanda e Gianluca Basile.

I successi con la Nazionale azzurra saranno raccontati con il contributo di Flavio Tranquillo, Fabrizio Frates, Matteo Soragna, Massimo Bulleri, Davide Lamma, Roberto Chiacig, Gigi Datome e Alberto Mattioli. Tra le testimonianze, anche quella dell’attuale allenatore della Pallacanestro Cantù, Walter De Raffaele.

I biglietti per assistere alla proiezione sono disponibili on line su Vivaticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/per-tutti-charly/301159 o in tutti i punti vendita abilitati in Italia. Punto vendita a Cantu: Ipercoop Viale Lombardia 68.