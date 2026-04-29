Torna il Rally della Valle Intelvi, orari e percorso

Gli organizzatori del Rally della Valle Intelvi hanno comunicato programma, cartine e tabelle di marcia dell’evento in programma i prossimi 6 e 7 giugno. La gara, valevole per la Coppa Rally di Zona 3 e la Lombardia Cup.

Aci Como, che è a capo dell’organizzazione insieme a Valle Intelvi Corse e Asd Rally dei Laghi, ha già svelato il percorso con ben dieci prove cronometrate per un totale di sessantun chilometri e ottocento metri di tratti cronometrati. Non mancheranno passaggi in notturna, sempre molto affascinanti. Al via sia auto moderne che vetture storiche.

La corsa, alla sua diciottesima edizione, sarà distribuita in due giornate. Sabato 6 giugno dopo la partenza da San Fedele, alle 16.30, sono in programma sei tratti cronometrati sui percorsi Lanzo (alle 16.44 e alle 21.11), “Laino-Tellero” (alle 17.09 e alle 21.36) e “Pigra-Blessagno” (alle 17.51 e alle 22.18).

Dopo il riordino notturno a San Fedele, la chiusura nella giornata di domenica con quattro prove speciali, l’ “Alpe Grande” (alle 9.28 e alle 13.58) e l’”Argegno-Schignano-Cerano” (alle 10.06 e alle 14.36).

La conclusione con l’arrivo alle 15 a San Fedele Intelvi in piazza Carminati. Il parco assistenza sarà allestito a Porto Letizia a Porlezza.

La gara assegnerà anche il Trofeo Enrico Manzoni – storico organizzatore dell’evento – al primo concorrente assoluto del rally moderno e il Trofeo Nando Prada al primo del rally storico, gara giunta alla sua terza edizione.

L’apertura delle iscrizioni sarà il 7 maggio, la chiusura venerdì 29.

La prima edizione della corsa è stata nel 1985, con il successo di Volpato-Ausenda. Tra i vincitori, Enrico Gelpi, attuale presidente di Aci Como e altri nomi noti del motorsport comasco come Massimo Pigoli e Carlo Galli.

Poi l’interruzione nel 1990 e la ripresa nel 1999 con le vittorie, tra gli altri, dei lariani Simone Panizza, Simone Gandola e Marco Roncoroni.

Dopo un ulteriore stop la manifestazione è ripartita nel 2022. In tempi recenti spiccano i successi di Spataro-Piras, che hanno conquistato le ultime tre edizioni.

Il Rally della Valle Intelvi è una delle due gare lariane, entrambe organizzate dall’Aci. Il Trofeo Villa d’Este si disputerà invece nel primo fine settimana di novembre. Anche nel 2026 l’evento avrà validità tricolore. La corsa è stata infatti inserita nella serie “Campionato italiano rally Challenger” che ha ereditato quello che nel 2025 era denominato “Trofeo italiano rally”.