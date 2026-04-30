Ponte del primo maggio e traffico sulla Regina: movieri anche domenica

Statale Regina, arrivano i movieri a regolare il traffico anche domenica 3 maggio: dopo gli oltre 30mila veicoli registrati nel weekend del 25 aprile, con il lungo ponte del primo maggio è facile prevedere code e rallentamenti lungo la trafficata strada vista lago. Per questo, in via straordinaria, i movieri saranno operativi anche domenica, sempre nel tratto compreso tra Colonno e Ossuccio.

“Abbiamo ritenuto necessario fare un ulteriore passo, alla luce delle condizioni previste e dell’elevato afflusso atteso – commenta il presidente della provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – È una scelta di responsabilità che va nella direzione di tutelare la sicurezza e migliorare la gestione della circolazione lungo la Regina, in un momento particolarmente delicato per il nostro territorio”.

La decisione arriva dopo l’accordo tra il presidente Bongiasca e la cooperativa incaricata del servizio, tenuto conto delle previsioni meteo favorevoli e dell’atteso incremento dei flussi turistici nel primo fine settimana di maggio. Da sabato 2 maggio, lo ricordiamo, il servizio sarà garantito un giorno in più e non soltanto dal lunedì al venerdì, per rispondere alle esigenze del territorio e di una strada che, come sempre, con l’avvio della stagione turistica rischia di soffocare. L’auspicio, nei periodi di maggiore affluenza di viaggiatori, è che la presenza dei movieri sia estesa sempre anche di domenica e non solo in concomitanza con ponti o festività.