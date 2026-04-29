La sfida tra Como e Napoli sarà diretta da Michael Fabbri

Il romagnolo Michael Fabbri dirigerà la gara di sabato (inizio alle ore 18) tra Como e Napoli. Allo stadio Sinigaglia il fischietto di Ravenna avrà al suo fianco gli assistenti Khaled Bahri e Giovanni Baccini. Quarto ufficiale sarà Mario Perri. In sala Var a Lissone seguiranno il match Daniele Doveri e Marco Di Bello.

Colombo designato per Spezia-Venezia

Con un turno di serie A che ha poche sfide davvero rilevanti per la classifica, alcuni arbitri internazionali sono stati designati per le partite di serie B più delicate. Il comasco Andrea Colombo sarà a La Spezia per il match tra i padroni di casa (ultimi in classifica) e il Venezia (primo). A Maurizio Mariani, che rappresenterà l’Italia ai Mondiali, è stata invece assegnata la gara tra Virtus Entella e il Bari dell’ex Como Moreno Longo: liguri e pugliesi sono a rischio retrocessione.