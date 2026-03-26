Rilascio della carta d’identità elettronica, a Como aperture straordinarie in Comune

Comune di Como, in aprile e maggio aperture straordinarie per il rilascio della carta d’identità elettronica. Un provvedimento preso in vista della scadenza del 3 agosto 2026, quanto tutte le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno la loro validità, anche se riportanti una data di scadenza successiva.

Il Servizio Anagrafe-Ufficio CIE del Comune di Como ha previsto un calendario di aperture straordinarie per il rilascio delle Carta d’Identità Elettronica nei mesi di aprile e maggio, ogni lunedì dalle 15.30 alle 19.30 (escluso lunedì 6 aprile, Pasquetta).

È previsto ingresso senza appuntamento.

Il servizio è dedicato unicamente ai cittadini residenti o dimoranti che devono sostituire la Carta di Identità Cartacea con la CIE.

Prima di presentarsi agli sportelli e per ogni dettaglio necessario Palazzo Cernezzi raccomanda di leggere il vademecum per il rilascio della CIE, disponibile sul sito comunale o presso l’Ufficio Anagrafe.