Como e Napoli non si fanno male, Fabregas: “Prestazione importante, un po’ arrabbiato per non aver vinto”

Como e Napoli non si fanno male, mentre il pari tra Atalanta e Genoa non spenge le speranze dei lariani dal sapore d’Europa. Gli uomini di Cesc Fabregas sempre più vicini alle coppe continentali, anche se il mister alla vigilia della partita contro il Napoli era stato chiaro: resta prudente e procede partita dopo partita. Un risultato, lo 0-0 al Sinigaglia contro i partenopei, che regala un punto ai comaschi, ma lascia dell’amaro in bocca all’allenatore catalano.

Como-Napoli finisce 0 a 0, le parole di Fabregas nel post partita

“Sono un po’ arrabbiato per non aver vinto, abbiamo fatto una prestazione importante contro i Campioni d’Italia“, è il commento di Fabregas nel post partita.

“Importante prestazione”, ribadisce l’allenatore dei lariani, che poi precisa: “Ma quando fai tutto per andare uno contro uno e non fai gol, vorrà dire che qualcosa manca”. Non manca invece la soddisfazione: “Devo solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo continuare a essere orgogliosi. Dobbiamo puntare ai 9 punti nelle prossime partite“, conclude il tecnico dei lariani.

L’allievo e il maestro si ritrovano al Sinigaglia: a Fabregas i complimenti di Conte

Un bel gioco quello dei lariani, che li ha portati nella parte alta della classifica. Merito dei giocatori, certo, ma anche al mister. I complimenti arrivano anche da un collega, che un tempo fu suo allenatore: Antonio Conte. Allenatore di Fabregas ai tempi del Chelsea, Conte al termine di Como-Napoli non risparmia parole di stima per il suo ex giocatore. “A me Cesc in panchina piace, è un sanguigno. Siccome anche io sono così… È un mio simile. Persone che avvertono quella passione. Passione nei confronti del lavoro che facciamo. Cesc si vede che studia. È un predestinato“.