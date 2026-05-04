Operazione antidroga in Ticino, arrestato un 24enne albanese

Operazione antidroga in Ticino: arrestato un 24enne cittadino albanese. L’uomo è stato fermato nel territorio di Capolago a bordo di una vettura che si dirigeva verso nord sull’autostrada A2. All’intervento coordinato dalla Polizia cantonale hanno collaborato anche i servizi antidroga della Polizia città di Lugano, della Polizia città di Mendrisio e della Polizia comunale di Chiasso.

La perquisizione dell’auto da parte dei collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha permesso di rinvenire circa 54 grammi di cocaina. Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri.