Acinque: lavori nella sede di via Einaudi, nuovo spazio provvisorio per i cittadini in viale Varese

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dello Spazio Acinque in via Einaudi 2 a Como, attività che richiede la chiusura al pubblico dello sportello per circa un mese.

Predisposta una soluzione alternativa per garantire assistenza ai cittadini. Acinque Energia – per garantire la continuità del servizio in presenza – ha allestito uno sportello mobile in viale Varese (nell’area parcheggio di fronte al Santuario del Crocefisso) a cui sarà possibile accedere secondo le consuete modalità di apertura (da lunedì a venerdì 8.30 – 16.00, sabato 8.30 – 12.30).

L’intervento di riqualificazione rientra in un percorso più ampio di armonizzazione e rinnovamento degli sportelli della società. “La vicinanza al territorio e la qualità del servizio alla cittadinanza sono valori cardine per Acinque Energia che, anche in questa fase, sceglie di garantire una presenza costante e accessibile, confermando il proprio ruolo di partner affidabile per la comunità”. Si legge nella nota diffusa dall’azienda.