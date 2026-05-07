Rally della Valle Intelvi, ufficialmente aperte le iscrizioni

Da oggi, giovedì 7 maggio, sono aperte le iscrizioni per il quarto round della Coppa Rally di Zona 3, quella dedicata alla Lombardia, il 18esimo Rally della Valle Intelvi. La chiusura è fissata per il 29 maggio.

L’evento – in calendario il 6 e 7 giugno – è organizzato da Aci Como, in collaborazione con Valle Intelvi Corse ed Asd Rally dei Laghi. La gara sarà valevole, oltre che per la già citata CRZ3, anche per il Trofeo delle Province Lombarde e per i monomarca di casa Pirelli (Trofeo Accademia), Michelin (MTI) e per i memorial dedicati ai coniugi Enrico e Graziella Manzoni – storici organizzatori di questa corsa – nonché a Nando Prada. Il trofeo dedicato ad Enrico sarà assegnato al primo assoluto, quello relativo alla moglie Graziella all’equipaggio che saprà infliggere il maggior distacco al secondo di classe nella Ps1 Lanzo; la coppa dedicata a Prada verrà consegnata a chi avrà staccato maggiormente il secondo di classe sulla Ps7 Alpe Grande.

Il programma

La corsa sarà distribuita in due giornate. Sabato 6 giugno dopo la partenza dal centro di San Fedele Intelvi, alle 16.30, sono in programma sei tratti cronometrati sui percorsi Lanzo (alle 16.44 e alle 21.11), “Laino-Tellero” (alle 17.09 e alle 21.36) e “Pigra-Blessagno” (alle 17.51 e alle 22.18).

Dopo il riordino notturno a San Fedele, la chiusura nella giornata di domenica con quattro prove speciali, l’ “Alpe Grande” (alle 9.28 e alle 13.58) e l’”Argegno-Schignano-Cerano” (alle 10.06 e alle 14.36).

La conclusione con l’arrivo alle 15 a San Fedele Intelvi in piazza Carminati. Il parco assistenza sarà allestito a Porto Letizia a Porlezza.