Asfalto dissestato sul Lungo Lario Trieste: disagi per gli automobilisti tra buche, crepe e voragini

Lungolago di Como, da un lato uno scorcio da cartolina, dall’altro una strada che è già in balia delle buche. Asfalto dissestato sul Lungo Lario Trieste.

Como, asfalto dissestato sul Lungo Lario Trieste

È sufficiente fare una passeggiata sul lungolago per accorgersi che la strada che da piazza Sant’Agostino porta ai Giardini a Lago è rovinata e non poco, tra crepe e buche, a cui ora si è aggiunta una voragine all’altezza dell’attraversamento pedonale che dalla biglietteria della Navigazione porta a piazza Cavour. Una voragine ben delimitata dalle apposite transenne e causata dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi. Inevitabili però i disagi alla viabilità. È successo anche questa mattina, con lunghe code su tutto il lungolago. Tempi di percorrenza dilatati e c’è chi ha impiegato oltre mezz’ora per muoversi da Blevio a Como. Praticamente un’eternità se si considera che si tratta soltanto di 3 chilometri di distanza.

Non una bella immagine per una città bella come Como e per un lungolago da poco rinnovato. Quasi vent’anni di cantiere evidentemente non sono bastati. Non sono passati neanche due anni dalla consegna dell’ultimo tratto di passeggiata e in entrambi i lati – sia verso la strada sia verso il lago – non mancano i disagi. Le aiuole sulla passeggiata sono incolte, lasciate tra tubi in bella vista e botole rimaste aperte. L’auspicio, soprattutto ora che la bella stagione è ufficialmente iniziata, è che la situazione possa essere ripristinata quanto prima. Il rischio, invece, con le piogge previste nei prossimi giorni e poi i possibili temporali estivi, è che la tenuta dell’asfalto del lungolago possa peggiorare.

Necessario, quindi, un intervento tempestivo. Lo sperano i turisti, che ogni anno prendono d’assalto Como alla scoperta delle sue bellezze, e prima di tutto i residenti e i lavoratori che ogni giorno vivono la città e vogliono muoversi in sicurezza.