Semifinale playoff, gara 1: successo della Briantea84 a Giulianova

Vittoria della Briantea84 nella gara 1 di semifinale scudetto di basket in carrozzina: al PalaCastrum di Giulianova i canturini si sono imposti con il punteggio di 59-63 contro il Deco Acea Amicacci Abruzzo.

La sfida di ritorno è in programma al PalaMeda di Meda sabato 16 maggio alle ore 20. La società canturina ha già aperto la vendita dei biglietti. I tagliandi si possono trovare sulla piattaforma VivaTicket, raggiungibile anche dal sito www.briantea84.it, alla sezione “Serie A” e “Acquista il tuo biglietto”.

Il giorno della partita, ogni tifoso dovrà presentarsi al palazzetto con l’abbonamento o il biglietto acquistato, in formato cartaceo o digitale. Gli Over65 hanno diritto ad una riduzione inserendo il codice promozionale “OVER65” all’atto dell’acquisto. I bambini tra gli 0 e i 5 anni entrano gratuitamente senza biglietto e non occupano posto a sedere. Tutti gli altri codici promozionali saranno comunicati direttamente alle categorie interessate.

Per i gruppi superiori a 15 persone (scuole, oratori e società sportive), invece, bisogna inviare una e-mail a eventi@briantea84.it alla quale seguirà una risposta con le relative linee guida.



Le persone con disabilità potranno accedere all’impianto gratuitamente previa richiesta di accredito obbligatoria da inviare all’indirizzo mail eventi@briantea84.it e fino ad esaurimento dei posti disponibili per ogni singola partita. Ogni mail dovrà contenere i dati del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo mail, recapito telefonico e documento che certifichi la disabilità). Seguirà mail con conferma accredito e codice sconto per l’acquisto di un biglietto di un accompagnatore per ogni persona con disabilità. Le richieste per la gara del 16 maggio dovranno essere inviate entro e non oltre giovedì 14 maggio. Per questioni organizzative, le mail ricevute oltre questa data non saranno prese in considerazione.