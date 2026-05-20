Caccia alla serie A: la Como Nuoto femminile nella finale playoff contro Ancona

Caccia ad un posto in serie A di pallanuoto femminile nella prossima stagione. La formazione della Como Nuoto è attesa dalla finale dei playoff contro Ancona. Per la quarta volta nella loro storia, le “Rane Rose” hanno raggiunto l’atto decisivo. Le lariane in semifinale hanno avuto la meglio contro Bologna.

Si gioca al meglio dei tre incontri.

La prima sfida per le ragazze allenate da Predrag Zimonjić (bronzo olimpico con la Serbia a Sydney 2000) è fissata per domenica prossima nel capoluogo marchigiano alle 16 alla piscina Passetto.

La gara casalinga sarà a Romano di Lombardia – come si sa, a Como non c’è una piscina omologata per queste sfide dopo la chiusura dell’Olimpica a Muggiò – domenica 31 maggio alle 14.30.

L’eventuale “balla” è fissata per il successivo 7 giugno ad Ancona.