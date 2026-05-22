Giornata della Creatività, coinvolti gli studenti comaschi delle scuole superiori

Giornata della Creatività, è andato in scena questa mattina un progetto che da anni coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Como nella creazione di un’attività illustrativa o interattiva da mostrare alla cittadinanza e agli altri studenti delle scuole. L’obiettivo della giornata è mettersi in gioco e stimolare la creatività di ognuno, applicando e dando vita agli argomenti di studio. Il tema scelto per quest’anno è “La globalizzazione: usi e costumi del mondo”. L’iniziativa promossa dalla Consulta provinciale degli studenti con il sostegno del Comune di Como ha animato il centro storico cittadino con laboratori, installazioni, musica, performance e progetti ideati dagli studenti.

Per l’occasione, presente anche il Settore Lavoro – Centri per l’Impiego della Provincia di Como, che per l’occasione ha proposto attività informative e momenti di orientamento dedicati agli studenti, illustrando i servizi disponibili per l’accompagnamento al lavoro, i percorsi di formazione, le opportunità di tirocinio e gli strumenti di supporto all’ingresso nel mondo professionale. Per Fabio Chindamo, dirigente del Settore Lavoro, è stata “un’importante occasione di incontro e confronto con gli studenti“. Si tratta, ha aggiunto, di “una collaborazione che auspichiamo possa consolidarsi nel tempo, rafforzando il dialogo con il territorio e la partecipazione a eventi capaci di valorizzare talenti, competenze e opportunità per le nuove generazioni”.