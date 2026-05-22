Due incidenti e operai in azione tra piazza San Rocco e via Napoleona, traffico in tilt

Due incidenti non gravi e lavori, il mix perfetto per mandare in tilt la viabilità cittadina. Da piazza San Rocco a via Paoli tutti in coda.

Il primo incidente, in ordine di tempo, poco dopo le 14 in piazza San Rocco. Coinvolte due auto, soccorsa, in codice verde, una 29enne. Intervento della polizia locale per i rilievi.

Poco dopo le 14,30 un altro schianto sulla Napoleona in direzione Camerlata poco prima della Casa di Comunità. In questo caso coinvolte auto e moto, feriti un 15enne e un 24enne, soccorsi in codice giallo, media gravità. Dinamica affidata ai carabinieri.

Parallelamente sempre sulla Napoleona ma sulla corsia in discesa (nel tratto tra la piazza e la Casa di Comunità) stavano lavorando degli operai. La conseguenza di queste tre situazioni ha mandato in tilt la viabilità.