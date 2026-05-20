Como, incidente in via Napoleona tra auto e camion. Un ferito grave all’ospedale di Varese

Incidente nella notte in via Napoleona a Como intorno all’una e trenta che ha coinvolto una moto e un camion. Ferite gravi per il motociclista 64enne soccorso in codice rosso, massima gravità dai medici e portato in elicottero all’Ospedale di Circolo di Varese.

Da quanto è stato possibile ricostruire nell’impatto ha riportato un trauma serio al bacino e agli arti inferiori, dopo l’arrivo in ospedale è stato portato in sala operatoria.

Per mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la ricostruzione della dinamica dello schianto, avvenuto all’altezza della Casa di Comunità, è affidata alla polizia.