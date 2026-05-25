Incidente tra un’auto e una moto a Carbonate, gravissimo 18enne

Un 18enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano per un incidente avvenuto alle 13.30 a Carbonate, in via Pasteur, all’incrocio con via Volta. Il giovane era in sella a una moto che si è scontrata con un’auto, per cause al vaglio dei carabinieri. Dopo l’impatto, il centauro è stato sbalzato contro un cancello e ha riportato traumi multipli. Soccorso con l’elicottero, è stato trasportato al Niguarda in condizioni critiche. La 23enne che era alla guida dell’auto e un passeggero 21nne hanno riportato solo lievi traumi e sono stati trasportati all’ospedale di Saronno.