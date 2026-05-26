Festa in Svizzera, riapre la dogana: code sulla A9 e sulla viabilità urbana

Come ampiamente previsto e annunciato nei giorni scorsi, gli inevitabili disagi alla riapertura della dogana dopo la festa in Svizzera per il lunedì di Pentecoste, sono arrivati puntuali.

Ieri, infatti, per l’intera giornata è rimasta chiusa la dogana commerciale di Ponte Chiasso. Per la riapertura e l’inevitabile incolonnamento di mezzi pesanti che attendono di oltrepassare il confine, è stato definito a partire dalle 4 del mattino un provvedimento di regolamentazione della circolazione per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie a una deviazione di carreggiata e bypassare così i tir in attesa. Un provvedimento che permette di modulare anche il passaggio dei camion accumulati tra Lomazzo nord e Como Grandate, ma che non ha evitato la formazione di lunghi incolonnamenti. Si parla di code di diversi chilometri.

Alla deviazione di carreggiata, si sommano anche le chiusure degli svincoli di Lomazzo Nord, in entrata verso Chiasso, e di Fino Mornasco, in entrata e in uscita.

Si tratta di provvedimenti già adottati in occasione della festività dell’Ascensione, che però non hanno evitato i disagi, così come accaduto oggi, quando alla riapertura della dogana si unisce anche il passaggio, nel territorio del Canton Ticino, della sedicesima tappa del Giro d’Italia “Bellinzona-Carì”. Il percorso della gara si snoda parallelamente all’Autostrada A2 in territorio elvetico.

Non è andata meglio a chi, sapendo dei provvedimenti in vigore sulla A9, ha scelto di non percorrere l’autostrada e riversarsi sulla viabilità urbana, dove si sono registrati inevitabili rallentamenti.