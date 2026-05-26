Incidente in montagna in Ticino, morta 80enne

Avatar Redazione

Redazione

in

,

a

Elicottero Rega in intervento

Incidente mortale in montagna nel tardo pomeriggio di ieri in Canton Ticino, in Val Porta. Una 80enne del Canton Zurigo ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, una 80enne e un 84enne, cittadini svizzeri residenti nel Canton Zurigo, stavano scendendo in direzione di Vogorno quando, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, sono rimasti vittime di una caduta in un dirupo situato a circa 500 metri di altitudine. Alcuni conoscenti che li avevano preceduti, non vedendoli arrivare, hanno avviato le ricerche e allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna a causa delle gravi ferite riportate. L’uomo ha invece riportato gravi ferite ed è stato elitrasportato in ospedale.