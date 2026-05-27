Como, la grinta di Fabregas: “Le critiche degli altri non ci faranno cambiare”

Como in Champions, è il momento della gioia e di sognare gli scontri diretti con le più forti squadre internazionali.

Tra il mercato, con la speranza di trattenere Nico Paz, i lavori allo stadio e l’organizzazione per la prossima esaltante stagione c’è grande fermento.

Una squadra, quella lariana che, al di là dei risultati ottenuti soprattutto al di fuori di Como. Rimane spesso nel mirino di una certa critica, spesso legata, inutile negarlo, a una forma di gelosia dei successi altrui. Nella conferenza stampa di fine anno a queste persone e addetti ai lavori Cesc Fabregas ha mandato un chiaro messaggio.

“Abbiamo fatto un percorso ben preciso – ha spiegato il tecnico del Como – Noi non cambiamo il nostro modo di essere per quello che ci possono dire dall’esterno. Al massimo lo possiamo fare per i nostri tifosi. Siamo un club troppo forte a livello di mentalità e troppo convinta di quello che fa. La cosa più importante è che i tifosi possano godere per questa nuova esperienza. Non lasceremo nulla di intentato e, magari le cose non andranno bene e arriveremo 14esimi o 15esimi, ma noi in ogni caso saremo pronti per ripartire”