Villa Erba, approvato il bilancio 2025. Fatturato stabile, utile e dividendo in aumento

Un fatturato di 22.501.724 euro, con un dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, ma con un incremento del +66% se valutato nel triennio (2023-2025), e un utile netto pari a 2.459.574 euro, con un incremento del +9,5% rispetto al 2024. Sono i dati del bilancio 2025 approvato dall’assemblea dei soci di Villa Erba S.p.A., che si è riunita anche per rinnovare le cariche sociali.

I risultati consolidano il percorso di crescita, confermando il raggiungimento di un equilibrio economico e di una posizione finanziaria netta ampiamente positiva. Alla luce dei risultati, il consiglio di amministrazione ha proposto all’assemblea la distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a 10 centesimi per azione.

Per quanto concerne il piano degli investimenti, i progetti più significativi per il triennio 2023 -2025, riguardano la ristrutturazione della palazzina all’ingresso in Largo Visconti, la sostituzione delle caldaie, l’ammodernamento degli impianti elettrici e la realizzazione di interventi edili nell’area Galoppatoio, l’adeguamento dell’impianto di condizionamento nel centro espositivo, l’impianto di videosorveglianza, la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell’autosilo, l’ammodernamento delle attrezzature nelle cucine, l’adeguamento degli accessi al centro espositivo e la digitalizzazione delle Stanze di Luchino Visconti. A questi investimenti si aggiungono interventi ancora in corso e che riguardano la riqualificazione paesaggistica delle serre e dell’area dell’ex Galoppatoio con la realizzazione di un punto ristoro.

Nel corso del 2025, Villa Erba ha ospitato un totale di 154 eventi, 10 in più rispetto all’anno precedente, con 107.266 presenze stimate.

Tra gli eventi istituzionali di rilevanza internazionale, ComoLake Inclusion, organizzato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, 200Volta, del Comitato Nazionale per la Celebrazione del Bicentenario della morte di Alessandro Volta, ComoLake, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale con il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione digitale.

Si prosegue il percorso di sostenibilità, con interventi concreti volti alla riduzione dell’impatto ambientale, alla crescita sociale, al benessere aziendale.

Rinnovate, come detto, le cariche sociali: l’assemblea all’unanimità dei presenti ha nominato membri del Consiglio di Amministrazione Claudio Taiana (indicato quale presidente del CdA), Mauro Baietti, Giovanni Ciceri, Federica Volonterio, Nicoletta Liguori. In occasione della prima seduta, sarà eletto formalmente il presidente di Villa Erba S.p.A. L’Assemblea ha deliberato, sempre all’unanimità dei presenti, di nominare quali membri del Collegio Sindacale: Elena Trombetta presidente del Collegio stesso; Luigi Reale e Andrea Passarelli quali Sindaci effettivi; Laura Tettamanti e Claudio Pellegri quali Sindaci supplenti.

“Il bilancio approvato oggi – dichiara Claudio Taiana, presidente di Villa Erba S.p.A -conferma la solidità del percorso intrapreso in questi anni: abbiamo consolidato l’equilibrio economico-finanziario della società, aumentato notevolmente il fatturato, incrementato l’utile netto e proseguito con determinazione sul piano degli investimenti e della riqualificazione del compendio”.

“L’aumento degli eventi e delle presenze, insieme agli investimenti realizzati sul piano tecnologico, impiantistico e della sostenibilità, – afferma Piero Bonasegale, direttore generale di Villa Erba S.p.A. – testimoniano un lavoro orientato al lungo periodo e alla valorizzazione continua del compendio e della sua competitività internazionale”.