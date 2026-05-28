Sangue e plasma a bordo degli elicotteri di AREU: in un anno 105 vite salvate in Lombardia

In 12 mesi, il sangue e il plasma trasportati a bordo degli elisoccorsi gestiti dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza – AREU hanno contribuito a salvare 105 vite in Lombardia. E il bilancio tracciato dalla Regione a un anno esatto dall’avvio del progetto BOB (Blood on Board). In provincia di Como, sono 28 gli interventi effettuati con utilizzo di sangue e plasma a bordo.

Il progetto, introdotto dopo una positiva sperimentazione sull’elisoccorso di Bergamo, consente ai medici di somministrare sangue ed emocomponenti direttamente sul luogo dell’evento o durante il trasporto verso l’ospedale, anticipando trattamenti fondamentali nei casi di gravi traumi, emorragie massive o shock emorragici.

Tra gli interventi più significativi, c’è quello effettuato in soccorso della professoressa Chiara Mocchi, gravemente ferita da un suo studente a Trescore Balneario. Proprio la professoressa bergamasca, domani, sarà premiata dal presidente della Regione, Attilio Fontana, con la Rosa camuna, massima onorificenza della Lombardia.

“Il progetto BOB – spiega l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso – rappresenta un’eccellenza assoluta della sanità lombarda e del sistema di emergenza regionale. Disporre di sangue e plasma direttamente a bordo degli elicotteri significa poter trattare immediatamente pazienti in condizioni critiche, spesso facendo la differenza tra la vita e la morte”.

“Essere l’unica Regione italiana ad avere tutte le 5 basi dell’elisoccorso (Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio) dotate di emocomponenti – prosegue Bertolaso – è motivo di orgoglio. Dietro questi numeri ci sono vite salvate, famiglie e storie che testimoniano il valore straordinario del lavoro svolto da AREU e dagli operatori sanitari impegnati ogni giorno sul territorio”.