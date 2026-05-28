Il cantiere manda in tilt via Oltrecolle: un’ora da Albavilla a Como. “Situazione apocalittica”

Disagi e code infinite in via Oltrecolle a Como, dove i lavori – che sarebbero dovuti terminare domenica scorsa – sono stati prorogati per quasi tre settimane. Ora la fine del cantiere è fissata al prossimo 12 giugno, nella speranza che non subentrino nuovi imprevisti. È l’auspicio dei molti automobilisti che ogni giorno percorrono quella strada e le vie attorno, su cui inevitabilmente ricadono gli effetti di un cantiere che sta mandando in tilt la viabilità cittadina.

Como, senso unico alternato in via Oltrecolle: lavori prorogati e intanto la viabilità è in tilt

In particolare, come messo nero su bianco in un’ordinanza di Palazzo Cernezzi, per la realizzazione di infrastrutture della rete elettrica, nelle vie Muggiò, Baserga e Oltrecolle è previsto il senso unico alternato regolato da semafori fino venerdì 12 giugno (esclusi sabato, domenica e festività). Il Comune ha previsto alcuni accorgimenti per ridurre il rischio caos. Per questo, si legge nei documenti, “durante le ore di punta, ovvero dalle 7.30 alle 9 e dalle 16 alle 19.30 o nel momento in cui si vengono a formare code troppo consistenti, il semaforo sarà sostituito da movieri”.

Va detto però che via Oltrecolle è un’arteria fondamentale della città e talvolta neppure la presenza dei movieri è sufficiente a regolare una viabilità di per sé già particolarmente congestionata. E così ormai è abitudine vedere ogni mattina, e lo stesso in altri orari di punta, auto che procedono praticamente a passo d’uomo. Lunghe code e rallentamenti stanno mettendo a dura prova la pazienza di lavoratori e studenti, come segnalato da molti telespettatori. C’è chi parla di “incredibile disagio”. “I lavori sulla via Oltrecolle svolti in maniera surreale in pieno giorno– scrive un telespettatore – in alcuni orari della giornata causano una situazione apocalittica”.

La mattina segnalati tempi di percorrenza di oltre un’ora per chi da Albavilla si dirige a Como e di mezz’ora nel primo pomeriggio per muoversi dal viadotto dei Lavatoi a Lora, anche se si tratta di appena 2 chilometri e mezzo di strada.

I lavori, scrive un telespettatore, stanno causando “evidenti ritardi a chi si reca al lavoro, a scuola o a fare una visita al vecchio o nuovo sant’Anna. Il tutto – prosegue – nell’indifferenza generale. I lavori – si legge ancora – potevano (e dovevano) essere fatti di notte oppure dopo la fine dell’anno scolastico”. E ancora: “Il cantiere – scrivono alcuni automobilisti – non è adeguatamente segnalato per chi arriva da Lecco ed Erba e che, se preavvertito, potrebbe scegliere percorsi alternativi”. E se ai lavori di via Oltrecolle si aggiunge l’asfaltatura della Valfresca, è facile immaginare altri giorni di viabilità a singhiozzo sulle strade comasche.

Da mercoledì un mese di disagi in via Sant’Abbondio

Ma non è tutto: si prevede un mese di disagi anche in via Sant’Abbondio. A causa di un intervento all’acquedotto, da mercoledì 3 giugno e fino al termine dei lavori, circa 30 giorni, via Sant’Abbondio diventerà a senso unico.

La circolazione è consentita soltanto da viale Innocenzo verso via Regina Teodolinda. Chiuso invece l’ingresso da via Regina Teodolinda. Fanno eccezione i residenti. Nel weekend, inoltre, la viabilità verrà temporaneamente ripristinata.