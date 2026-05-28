Incidente con due morti in galleria a Pusiano, 8 anni al conducente del pick up

Condanna a 8 anni per l’automobilista che era alla guida del pick up che nella notte del 23 marzo dello scorso anno ha causato l’incidente nella galleria di Pusiano nel quale sono morti Mattia Mazzina, 42 anni di Colico, e Ivan Mezzera, 44 anni residente a Bellano. Altre due persone, oltre allo stesso conducente del pick up erano rimaste ferite gravemente. La Volkswagen Golf sulla quale viaggiavano le vittime si è scontrata frontalmente con il pickup Ford Ranger. Il conducente, 30enne di Cesana Brianza, secondo quanto emerso dall’indagine guidava ubriaco e al momento dell’incidente viaggiava a circa 130 chilometri orari dove il limite è 70. Ha scelto il processo con rito abbreviato e oggi non era in aula al momento della lettura della sentenza. Il magistrato che ha coordinato l’inchiesta, Antonio Nalesso ha chiesto una condanna a cinque anni. Il giudice Maria Elisabetta De Benedetto ha letto una sentenza di condanna a 8 anni. Nessun commento al momento dal legale difensore Fabrizio Consoloni.