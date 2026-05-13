Inclusione e disabilità, la mostra a Berlino. Locatelli: “Insieme per non lasciare indietro nessuno”

Inaugurata all’Ambasciata d’Italia a Berlino la mostra itinerante dedicata alla Carta di Solfagnano, il documento finale del primo G7 Inclusione e Disabilità del 2024, voluto dal ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli.

Il progetto, che toccherà nel corso dell’anno i Paesi G7, ha l’obiettivo di illustrare l’attuazione degli impegni sottoscritti. La mostra si sviluppa attraverso pannelli che descrivono con fumetti e frasi realizzati dai più giovani le otto priorità della Carta.

Dopo Ginevra, Londra e Parigi, la mostra arriva a Berlino e a margine dell’inaugurazione si è svolta la tavola rotonda “Nulla su di noi, senza di noi: promuovere inclusione e diritti”. A un anno e mezzo dal primo G7 sui temi dell’inclusione e della disabilità, la Carta di Solfagnano fa sempre più passi in avanti e con essa la consapevolezza di tutti sui temi dell’inclusione e della valorizzazione di ogni persona. “Questa iniziativa – commenta il ministro Locatelli – non è solo un simbolo, ma un segnale di quanto il lavoro tra i nostri Paesi sia prezioso e duraturo”.