Asso cammina con D.C.Amolo, domenica 31 la passeggiata solidale

Appuntamento ad Asso domenica 31 maggio con “D.C.A.Molo in cammino”, corsa non competitiva ideata per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare e raccogliere fondi per le iniziative dell’Associazione DCAmolo e della comunità terapeutica di Asso.

La camminata prevede un percorso di 5 chilometri, con ritrovo e iscrizioni dalle 8.30 nella piazza del mercato di Asso e partenza alle 10. Nella mattinata previste musica, divertimento e sorprese per tutti i presenti.

L’Associazione DCAmolo è nata nel 2012 dall’esigenza di condividere, promuovere e divulgare la conoscenza dei disturbi del comportamento alimentare. Il progetto è partito grazie a un gruppo di genitori e persone accomunate dall’esperienza di questa complessa problematica che si sono posti l’obiettivo di collaborare con gli operatori del settore nel difficile e spesso lungo cammino verso la guarigione. Fondamentale la collaborazione con l’équipe multidisciplinare della Comunità Terapeutica Residenziale ad alta protezione Dialogo di Asso.

L’evento di Asso segue quello del 17 maggio scorso a Seveso e le camminate analoghe precedenti, nati per sensibilizzare sulla problematica e raccogliere fondi per le attività dell’associazione e della comunità.