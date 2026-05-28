Variante della Tremezzina, il cronoprogramma resta un miraggio. Dotti: “Intoppi tragici. Basta rassicurazioni, servono certezze”

Variante della Tremezzina, i lavori vanno avanti, purtroppo non spediti, gli operai sono tornati operativi e così i camion diretti sul cantiere a picco sul lago. Risposte certe però ancora non ce ne sono e non si conosce la data in cui sarà convocata la prossima cabina di regia, che – lo ricordiamo – era attesa entro metà maggio. Soltanto dopo si conoscerà il nuovo cronoprogramma. Intanto però l’estate è praticamente iniziata e muoversi sulla Statale Regina è già un incubo. Difficile immaginare lavori 7 giorni su 7 in pieno agosto, ma il territorio lo spera.

Variante della Tremezzina, tempi ancora incerti: le parole del consigliere regionale Anna Dotti

“Si continua a ripetere che c’è l’attenzione del ministro, e sono certa ci sia, si continua a parlare di imprevisti, ed è vero che ci sono stati, ormai però sono passati anni – sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Anna Dotti – È da troppo tempo che le soluzioni faticano ad arrivare”.

“Siamo disposti, e lo siamo sempre stati, a sopportare fastidi e intoppi che ormai sono diventati tragici, ma è ora che si diano delle risposte. Nonostante le rassicurazioni, è necessario ci sia un cronoprogramma certo”, commenta. Comprensibile la rabbia e l’amarezza dei residenti, sottolinea ancora il consigliere regionale. “Non mi stupisco di un cittadino che mi dice che questo cantiere non avrà mai fine. Come si fa, ad oggi, a dare una prospettiva diversa? Sono convinta però che impresa, istituzioni locali e Governo riusciranno a trovare una quadra”. Nessuna data, ma – aggiunge Dotti – se si vuole l’acceleratore si può schiacciare. E qui il riferimento è alla variante di Tirano, che in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina è stata parzialmente aperta. “Visto che è uno dei cantieri più importanti, complicati e necessari d’Italia – conclude – troviamo la modalità di spingere il piede sull’acceleratore. A fatti e non a parole”.